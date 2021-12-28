Сегодня, 28 декабря, в швейцарском Ленцерхайде стартует престижная лыжная многодневка «Тур де Ски». Откроют соревнования квалификации в мужском и женском спринте свободным стилем.

Старт квалификации мужского спринта намечен на 14:00 по московскому времени. Россия заявила на «Тур де Ски» следующий состав: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.

«Тур де Ски» проходит регулярно с 2006 года. В сезоне-2020/21 общий зачёт у мужчин второй раз подряд выиграл россиянин Александр Большунов. Вторую строчку занял француз Морис Манифика, тройку замкнул Денис Спицов. Большунов также впервые в карьере первенствовал и в спринтерском зачёте многодневки.

Стоит отметить, что «Тур де Ски» прошлого сезона проходил без лыжников Норвегии, которые пропустили соревнования из-за пандемии коронавируса.

Помимо Ленцерхайде, в этом сезоне многодневку примут немецкий Оберстдорф и итальянский Валь-ди-Фьемме.