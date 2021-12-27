Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал игру сборной России в первом матче молодежного чемпионата мира – 2022 с командой Швеции.

«Мичков большой молодец, выделялся вчера. Смело играл, лез на ворота, ничуть не боялся соперника. Вчера был настоящим лидером сборной! Его абсолютно по делу признали лучшим в нашем составе«, – цитирует Жамнова «Спорт-экспресс».

Главный тренер сборной России добавил, что 17-летний форвард может создать момент даже из-за ворот. Он не боится бросать из любых позиций и обладает большим количеством хороших качеств.

Жамнов считает, что сборную России подвела дисциплина. Игроки не должны были так часто удаляться против серьезного соперника. Бороться против пяти игроков сборной Швеции втроем очень тяжело.

Главный тренер сборной России верит в команду и считает, что «молодежка» должна выходить в плей-офф.