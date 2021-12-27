Капитан молодежной сборной Швейцарии на прошлом МЧМ Симон Кнак не сыграет на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт Швейцарской федерации хоккея.

«Капитан прошлогодней команды Симон Кнак 23 декабря сдал положительный тест на коронавирус. Поскольку второй тест игрока тоже оказался положительным, он вынужден оставаться в изоляции в течениеф 10 дней», – содержится в сообщении Швейцарской федерации хоккея.

Таким образом, Симон Кнак пропускает чемпионат мира и не сыграет в матче со сборной России. Встреча состоится в ночь на 28 декабря.

Завтра, 28 декабря, в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Уэстернер Парк» состоится матч между молодежными сборными России и Швейцарии. Встреча пройдет в рамках группового этапа МЧМ-2022.