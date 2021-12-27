Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как его сын оказался в академии «Спартака». По словам воспитанника петербургского клуба, в академию футболист попал благодаря своей матери, бывшей жене Аршавина Юлии Барановской.

«Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле (Барановской) помог Рохус Шох — и Арсений оказался в «Спартаке». Я уже ездил смотреть его игру, — цитирует «Спорт-Экспресс» Аршавина. — Он левша, ему нравится футбол — это сейчас главное. А в какой команде играть — вопрос второй.

На вопрос, будет ли Аршавин болеть за «Спартак», если его сын попадёт в основной состав, футболист ответил, что продолжит поддерживать сына, а за красно-белых болеть не собирается.