Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги 2021 года.

«Лучший игрок 2021 года – Захарян, наверное. Очень молодой, за этот период с каждым матчем играет все лучше. Его команда занимает хорошую позицию, прогрессирует, и Арсен вместе с командой«, – цитирует Семина «Чемпионат».

Тренер добавил, что Захарян играет на основной позиции в сборной России и выглядит там достаточно уверенно.

Напомним, Захарян впервые сыграл за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Арсен вышел на замену в матче с «Тамбовом».

В текущем сезоне 18-летний футболист вышел на поле в 18-ти матчах. Он забил четыре мяча и отдал семь результативных передачи.

В активе московского «Динамо» 36 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» два очка.