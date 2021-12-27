«Спартак» и «Крылья Советов» ещё не завершили переговоры по поводу трансфера полузащитника Данила Пруцева. По данным «РБ-Спорт», клубы ведут только устный диалог, и никакие документы по трансферу красно-белые ещё не присылали.

«Основной вопрос, который осталось решить, — сумма трансфера. Личный контракт Пруцева со «Спартаком» подписан. С большой долей вероятности, клубы объявят о трансфере до Нового года», — заявил источник.

В контракте 21-летнего полузащитника с самарским клубом прописана сумма отступных — 75 миллионов рублей.

Пруцев перешёл в «Крылья Советов» летом 2020 года из «Чертаново», после чего провёл большую часть сезона-2020/21 в аренде в «Сочи». Летом этого года хавбек вернулся в расположение самарцев.

В текущем сезоне Пруцев провёл 17 матчей в чемпионате России по футболу.