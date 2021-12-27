Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров не прилетел в Рупольдинг (Германия) на «Рождественскую гонку». Об этом сообщил известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем «телеграм-канале».

Напомним, Башкиров должен был сопровождать Матвея Елисеева и Евгению Буртасову на «Рождественской гонке».

«Тренер Сергей Башкиров, который собирался с Рупольдинг помочь Буртасовой и Елисееву, не приедет в Германию! Приболел! Будет с ребятами аналитик сборной Шукалович«, – написал Губерниев.

Евгения Буртасова и Матвей Елисеев – действующие чемпионы «Рождественской гонки».

Ранее Матвей Елисеев отказался от участия в гонках Кубка IBU в составе сборной России. Он заявил, что пройдет медицинское обследование и вернется к чемпионату России.