Стала известна заявка сборной Грузии на чемпионат Европы по фигурному катанию. В женском одиночном катании страну представит Анастасия Губанова. 19-летняя фигуристка родилась в Тольятти и ранее представляла Россию. На юниорском уровне она выиграла несколько международных турниров, а на взрослом дважды брала серебро Кубка России и стала второй на «Золотом коньке Загреба». Лучшим результатом на чемпионатах России для Губановой стало шестое место в сезоне-2017/18.

В нынешнем сезоне Губанова дебютировала в сборной Грузии. Ученица Евгения Рукавицына победила на турнире в Загребе и стала пятой на Finlandia Trophy.

Помимо Губановой, на чемпионат Европы от Грузии поедут одиночники Морис Квителашвили и Ника Эгадзе. Танцевальный дуэт Мария Казакова и Георгий Ревия, а также спортивная пара Анастасия Метелкина и Даниил Паркман.

Чемпионат Европы пройдёт в Таллинне с 10 по 16 января.