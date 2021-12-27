Стали известны итоги голосования за лучшего гонщика в «Формуле-1» по итогам 2021 года среди руководителей команд. Победу в голосовании одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Ферстаппен в сезоне-2021 впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1», обойдя на финише сезона Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Ферстаппен в голосовании набрал 213 очков, Хэмилтон стал вторым со 192 очками. Тройку лидеров замкнул Ландо Норрис из «Макларена», набравший 110 очков.

Также в топ-10 вошли Карлос Сайнс («Феррари»), Шарль Леклер («Феррари»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Джордж Расселл («Уильямс»), Вальттери Боттас («Мерседес») и Эстебан Окон («Альпин»).