Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о критике со стороны американских журналистов в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой за прокаты на чемпионате России.

«Американским журналистам, канадским журналистам надо понять, что зависть – это очень плохое чувство. Надо не говорить, а работать. И тогда, возможно, у них появятся такие же результаты и такие великолепные девушки, как у нас«, – цитирует Ягудина «Чемпионат».

Алексей Ягудин добавил, что представителям других стран лучше помолчать и заняться развитием фигурного катания у себя.

Напомним, чемпионат России выиграла Камила Валиева. Она набрала 283,48 балла за два дня. Александра Трусова с результатом 248,65 баллов стала второй. Тройку призеров замкнула Анна Щербакова (239,56).