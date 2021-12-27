Американский журналист Дэвид Лис в подкасте The Skating Lesson намекнул, что фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова могли принимать запрещённые препараты на чемпионате России. Трусова после короткой программы была пятой, а Щербакова второй. В результате первая взяла серебро, вторая — бронзу, а победу одержала Камила Валиева.

Лис обратил внимание, что Трусова и Щербакова выглядели слабыми в короткой программе, после чего в произвольной у них появилось больше энергии.

«Это очень необычно, когда тебе так плохо в один день, а на следующий ты выглядишь настолько потрясающе. Лекарства, которые они приняли, были великолепны», — отметил Лис.

На замечания Лиса обратил внимание комментатор Дмитрий Губерниев.

«Американские журналисты — мерзавцы! Это была ничем необоснованная критика, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Губерниева. — Их высказывания — это несуразный треп. Эти журналисты не понимают в фигурном катании абсолютно ничего. Это было из серии: дай мы хоть что-нибудь скажем».

Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в Таллине с 10 по 16 января.