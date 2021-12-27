Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о критике со стороны американских журналистов в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой по итогам чемпионата России – 2022.

Журналист Дэвид Лис заявил: «Лекарства, которые они приняли, были великолепны«. Он считает, что фигуристки исполнили произвольную программу энергичнее, чем короткую.

«На все успехи российских спортсменов реагируют с бессильной озлобленностью. Все это дребедень и полная ерунда. Трусова и Щербакова – уникально талантливые девчонки«, – цитирует Лайшева «Чемпионат».

Директор школы «Самбо-70» считает, что в группе Этери Тутберидзе никто не позволит себе использовать допинг. Он хорошо знает спортсменов и считает, что они выигрывают законно.