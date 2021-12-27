Эндрю Прайс, бывший тренер новичка «Спартака» Шамара Николсона, высказался о переходе футболиста в московский клуб.

Прайс считает трансфер Николсона огромным событием для народа Ямайки. Он рассказал, что все СМИ в стране ежедневно говорят о переходе.

«Спартак» принял мудрое решение, подписав его. Он забьет много голов за московский клуб. У него большое желание играть и доказывать свою силу. Я уверен, что он преуспеет и оставит в «Спартаке» после себя наследие», – заявил Прайс.

Шамар Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года. В текущем сезоне футболист из Ямайки принял участие в 18 матчах за команду и отметился 13 голами и 5 результативными передачами.

Николсон играет за сборную Ямайки с 2017 года. Он сыграл в 29 матчах и забил 10 мячей.