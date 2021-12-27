Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала, что сдала положительный тест на коронавирус.

«У меня все в порядке, но я сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Я нахожусь в изоляции. Желаю удачи своим партнерам на ближайших стартах, буду болеть за вас. Благодарю всех за поддержку, встретимся в этом году«, – написала Шиффрин в Instagram.

Микаэле Шиффрин 26 лет. Она дважды выигрывала Олимпийские игры в дисциплинах слалом и слалом-гигант.

Горнолыжница шесть раз побеждала на чемпионатах мира. В ее активе четыре победы в слаломе и по одной в супергиганте и комбинации.

Шиффрин – лидер общего зачета Кубка мира. За всю карьеру она побеждала на этапах 72 раза. По числу побед в слаломе Микаэла является мировым лидером.