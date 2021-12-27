Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Wett Freunde со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

«Только «Реал» и «Барселона» могут заполучить его, потому что он не пойдет в «Атлетико» или любой другой клуб. Возможно, поэтому он сказал агенту, чтобы тот попробовать огранизовать трансфер в «Реал». Если не получится, то в «Барселону«, – заявил Ди Марцио.

Журналист добавил, что Холанд также рассматривает варианты с переходом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Однако игра в Английской Премьер-Лиге не приоритетный вариант. Он хочет играть в Испании.

Руководство «Боруссии» пока не торопится отпускать футболиста. В клубе считают, что Холанду нужно поиграть еще год за команду из Германии.