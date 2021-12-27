«Барселона» интересуется игроками «Валенсии» Карлосом Солером и Хосе Гайе. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Валенсия» должна заработать как минимум 37 миллионов евро от продаж футболистов до 30 июня 2022 года, чтобы вписаться в правила финансового фэйр-плей. Именно поэтому клуб может принят предложения по Гайе и Солеру. Они считаются самыми перспективными игроками команды. «Барселона» может начать борьбу за них.

Соглашения с Гайе и Солером истекают в 2023 году. В текущем сезоне 26-летний Гайя сыграл в 14-ти матчах за «Валенсию». Он забил два гола и отдал три результативные передачи.

24-летний Солер забил семь голов и сделал две передачи в 15 матчах.

«Барселона» идет на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги, «Валенсия» занимает восьмую строчку.