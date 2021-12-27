Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, «Рома» не планирует продлевать контракт с 32-летним футболистом. Соглашение рассчитано до лета 2022 года. Уже с февраля Генрих может искать себе новый клуб, к которому присоединится на правах свободного агента после истечения срока контракта.

Один из претендентов на Мхитаряна – московский «Спартак»;

Генрих выступает за «Рому» с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча в итальянской Серии А и забил 13 голов.

В текущем сезоне чемпионата Италии Мхитарян провел 23 матча за команду. Он забил два гола и отдал пять результативных передач.