Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, «Рома» не планирует продлевать контракт с 32-летним футболистом. Соглашение рассчитано до лета 2022 года. Уже с февраля Генрих может искать себе новый клуб, к которому присоединится на правах свободного агента после истечения срока контракта.
Один из претендентов на Мхитаряна – московский «Спартак»;
Генрих выступает за «Рому» с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча в итальянской Серии А и забил 13 голов.
В текущем сезоне чемпионата Италии Мхитарян провел 23 матча за команду. Он забил два гола и отдал пять результативных передач.
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