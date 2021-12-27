Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о степени готовности действующего чемпиона «Тур де Ски» Александра Большунова к старту многодневки.

Напомним, Большунов выигрывал соревнования два раза подряд.

«Александр находится в нормальной спортивной форме. Он готовился к «Тур де Ски». Сейчас трудно что-то говорить. Александр постепенно набирает форму, провел хороший сбор«, – цитирует Бородавко «Спорт-экспресс».

Тренер Большунова добавил, что он ждет хороших результатов от лыжника.

Лыжная многодневка «Тур де Ски» пройдет с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Спортсмены пробегут гонки в Швейцарии, Германии и Италии.