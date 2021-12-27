Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, французский лыжник Морис Манифика отказался от участия в многодневке «Тур де Ски». Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжного спорта Франции (FFS) в своем «твиттере».

«После того, как Манифика упал на лед во время тренировки в эти выходные, он не сможет должным образом проявить себя ни на одном из этапов «Тур де Ски», – содержится в сообщении FFS.

35-летний лыжник занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира. Он набрал 62 балла.

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года на территории Швейцарии, Германии и Италии. В прошлом году победителями многодневки стали россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.