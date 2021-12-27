Полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кекчю может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги. На футболиста претендует московский ЦСКА. Об этом сообщает Galapost.

По информации источника, Кекчю может переехать из Нидерландов в Россию в зимнее трансферное окно. Помимо ЦСКА, за Оркуном наблюдают итальянские команды «Фиорентина», «Рома» и «Аталанта».

В текущем сезоне 20-летний футболист сыграл за «Фейеноорд» в 30-ти матчах во всех турнирах. Он отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

Transfermarkt оценивает стоимость Кекчю в 12 миллионов евро.

Контракт полузащитника с «Фейеноордом» рассчитан до лета 2025 года. Кекчю – воспитанник академии нидерландского клуба.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 30 очков.