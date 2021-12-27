Марк Лопес, один из тренеров 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Marca.

Марк Лопес сопровождал Надаля на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Ранее коронавирусом заразился еще один тренер испанского теннисиста – Карлос Мойя.

Рафаэль Надаль также сдал положительный тест на коронавирус по возвращении домой из Абу-Даби. Это случилось 20 декабря. На следующий день заразился Мойя.

В Абу-Даби COVID-19 также заразились британка Эмма Радукану, швейцарка Белинда Бенчич, теннисистка из Туниса Онс Жабер, канадец Денис Шаповалов и победитель турнира Андрей Рублев.

Рублев и Шаповалов уже прилетели в Австралию, где начнется новый теннисный сезон.