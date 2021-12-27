Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о критике со стороны журналиста из США в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой за выступление на чемпионате России – 2022.

«Лекарства, которые они приняли, были великолепны«, – сказал журналист Дэвид Лис. Он считает, что энергия исполнения короткой и произвольной программ Щербаковой и Трусовой кардинально отличались.

«Если комментировать каждого идиота, он почувствует свою значимость. Поэтому идиотизм я не комментирую«, – цитирует Авербуха «Спорт-экспресс».

Камила Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России по фигурному катанию, набрав 283,48 баллов за два соревновательных дня. Александра Трусова стала второй (248,65). Тройку призеров замкнула Анна Щербакова (239,56 очков).