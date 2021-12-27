Сборная России проиграла Швеции первый матч на МЧМ, Рублев заболел коронавирусом, СКА проиграл «Амуру», Сливко и Кулина отобрались на Кубок IBU. Главные новости дня в традиционном дайджесте за 27 декабря от NVsport.

Сборная России по хоккею проиграла Швеции на старте МЧМ. Пропущено 6 шайб

Молодежная сборная России по хоккею проиграла первый матч на молодежном чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу шведов. В составе сборной России будь оформил Матвей Мичков. Еще одну шайбу забросил Федор Свечков.

Рублев сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом на Australian Open

Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев заразился коронавирусом перед вылетом в Австралию. Там он должен был начать подготовку к Australian Open. Об этом спортсмен сообщил в «Твиттере». Рублев пообещал вернуться на корт как можно быстрее.

СКА уступил «Амуру» в Хабаровске, выигрывая по ходу встречи

Хоккейный СКА проиграл матч «Амуру» в Хабаровске. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. «Амур» выиграл первый матч за последние шесть матчей. СКА прервал победную серию из трех матчей.

Сидоров выиграл второй спринт на «Ижевской винтовке». Гараничев не бежал из-за болезни

Биатлонист из Ленинградской области Евгений Сидоров выиграл спринт на всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка». Он выиграл у ближайшего преследователя больше 16 секунд. Из-за болезни гонку пропустил бронзовый призер Олимпийских игр Евгений Гараничев.

Егорова выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

Анастасия Егорова преодолела дистанцию за 24 минуты и 52 секунды. Она не допустила ни одного промаха. Второе место заняла Лариса Куклина, третьей стала Анна Никулина.

Сливко, Куклина, Пащенко и Гербулова отобрались на январские этапы Кубка IBU

Стали известны итоги отбора в резервную сборную России на биатлону на январские этапы. Виктория Сливко попала в команду по результатам «Ижевской винтовки». Также в женскую сборную отобрались Лариса Куклина, Анастасия Егорова и Наталья Гербулова. Дмитрий Иванов попал в мужскую команду по итогам Кубка России. Через «Ижевскую винтовку» отобрались Михаил Первушин, Михаил Бурундуков и Петр Пащенко.