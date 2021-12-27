Церемония Globe Soccer Awards проходит в Дубае на всемирной выставке «Экспо-2020».

Лучшим футболистом 2021 года признан форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. В текущем году француз стал обладателем Кубка страны. Также Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

Лучшим бомбардиром стал футболист «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В 2021 году 33-летний нападающий забил 69 мяче во всех турнирах. Также Левандовски выиграл чемпионат Германии и Суперкубок страны.

Также Левандовски стал лучшим игроком по мнению Tik Tok болельщиков.

Лучшим тренером признан наставник сборной Италии Роберто Манчини. В 2021 году итальянцы выиграли чемпионат Европы и дошли до финала Лиги наций.

Двенадцатая по счету церемония проходит в Дубае.