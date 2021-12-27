Российская легкоатлетка Дарья Клишина пока не приняла решение о продолжении карьеры.

«Мне не хочется ставить вопрос таким образом. Это было бы слишком громкое заявление. Я просто буду двигаться по ветру, а жизнь покажет«, – цитирует Клишину RT.

Дарья заявила, что она была расстроена травмой, полученной на Олимпийских играх. Она приехала на соревнования, проделав огромную работу. Клишина чувствовала себя отлично и могла бороться за медаль. Она считает, что никаких предпосылок для получения травмы не было.

Клишина рассказала, что задумывается о жизни после завершения карьеры. У нее еще есть время взвесить все за и против. Легкоатлетка хочет заранее продумать дальнейшие варианты развития событий после ухода из большого спорта.