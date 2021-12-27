Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о настрое на матчи команды в Российской Премьер-Лиге и Лиге Европы.

«Играя в РПЛ, когда мы реально играли хорошо, возили, имели по сто моментов за игру, то почему-то проигрывали. А когда играли не очень, то как-то выкатывали на 1:1 или 2:1. Если честно, не знаю«, – ответил Селихов на вопрос о разном уровне игры команды YouTube-каналу «КраСава».

Селихов заявил, что он настраивается на все матчи одинаково. Он не разделяет матчи в Европе и России. Александр считает, что «Спартак» хорошо выступил в Лиге Европы, потому что команда считалась аутсайдером группы.

«Спартак» вышел с первого места из группы в Лиге Европы. В Российской Премьер-Лиге команда занимает девятое место.