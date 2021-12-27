Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о прощании с бывшим главным тренером команды Руем Виторией.

Селихов рассказал, что после поражения от «Сочи» (0:3), Витория сказал игрокам несколько слов. Он заявил, что команда хорошо играла, но не все получилось. Прощальных слов от тренера Александр не слышал.

«После этого был командный ужин. Мы просто молча поужинали. Понятно, все были разочарованы результатом, который не по делу, если честно. Все разъехались. Вот и все«, – рассказал Селихов в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Голкипер «Спартака» решил написать Витории и тренеру вратарей слова благодарности в Instagram. Руй не ответил Селихову, а с наставником голкиперов Александр пообщался в социальной сети. Они пожелали друг другу удачи.

Новым главным тренером «Спартака» стал Паоло Ваноли.