«Спартак» обыграл «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Первую шайбу в матче забросил хоккеист «Спартака» Иван Дроздов на 15-й минуте.

На 21-й минуте встречи «Торпедо» сравняло счет усилиями Кенни Агостино.

На 49-й минуте матча Дмитрий Кугрышев увеличил преимущество «Спартака». За 40 секунд до конца встречи Александр Хохлачев установил окончательный счет – 1:3 в пользу команды из Москвы.

«Спартак» выиграл шестой матч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч московский клуб проведет против ярославского «Локомотива». Встреча состоится 29 декабря.