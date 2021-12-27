Фигуристка Александра Трусова подвела итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Напомним, спортсменка из группы Этери Тутберидзе заняла второе место на соревнованиях.

Трусова разместила в Instagram серию фото с чемпионата России с тренерами, дочерью Тутберидзе Дианой Дэвис и медалью.

«Огромная благодарность всем, кто был и остается рядом. Мои тренеры, болельщики, родители и все, кто участвует и помогает мне в моих достижениях! Спасибо!» – написала Александра.

Трусова добавила, что она испытала большое количество впечатлений.

Напомним, первое место на предолимпийском чемпионате России заняла Камила Валиева. Второй стала Александра Трусова. Тройку призеров замкнула Анна Щербакова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.