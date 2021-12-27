Журналист Василий Уткин прокомментировал введение Fan ID для болельщиков.

Уткин считает, что к бойкоту петербургских болельщиков присоединятся фанаты «Спартака». Василий не думает, что к моменту введения Fan ID единство в этом вопросе у болельщиков сохранится. К 1 июня у каждого фаната найдутся свои причины для того, чтобы посещать футбольные матчи.

«Видимо, это своеобразный размер. Наверное, теперь разрешат рекламу и продажу пива на стадионах. Реклама гораздо важнее, продажа – там пивные слезы газированные. А вот многим болельщикам, конечно, эти меры контроля кажутся избыточными», – заявил Уткин на своем YouTube-канале.

Журналист считает, что это нововведение разделит футбольную жизнь на «до» и «после».