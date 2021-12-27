Двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю рассказал, что сомневался по поводу своего участия в предстоящих Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Напомним, до отборочного чемпионата Японии Ханю не принимал участия в соревнованиях. Он не выступал на турнирах с апреля 2021 года. В ноябре Юдзуру получил травму правой лодыжки. Несмотря на длительный перерыв, Ханю с отрывов выиграл турнир и отобрался на Игры.

Судьи оценили выступление Юдзуру Ханю в 322,36 балла. В произвольной программе Ханю с ошибкой смог исполнить аксель в 4,5 оборота. Ранее никто не делал этот прыжок на официальных соревнованиях.

«Честно говоря, я не думал об участии в этих Играх – но путь, по которому мне пришлось пройти, и поддержка стоящих за мной людей убедили меня принять участие в Олимпиаде«, – цитирует Ханю L’Equipe.