Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о скандальной ситуации, произошедшей во время перехода из «Орла» в «Амкар».

Селихов рассказал, что его не хотели отпускать в «Амкар». Он старался убедить руководство, ведь это был шанс, который дается раз в жизни. Агенту голкипера предлагали большое количество вариантов, но клуб хотел получить за Александра от 3 до 5 миллионов.

«Заместитель генерального директора клуба к тебе подходит и ломает нос – да-да, именно так. Я не думал, что он сломан, но подошел к зеркалу, смотрю – он кривой«, – вспомнил Селихов в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Голкиперу пришлось вправлять нос в частной больнице в Орле за тысячу рублей.

Селихов не стал мстить обидчику. Он его видел несколько раз после перехода в «Амкар», но извинений так и не услышал.