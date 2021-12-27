Победитель предолимпийского чемпионата России Марк Кондратюк прокомментировал выступление Юдзуру Ханю на чемпионате Японии. Там фигурист с большим недокрутом исполнил четверной аксель. Ранее никто не делал этот элемент.

Кондратюк считает, что японский фигурист развивает фигурное катание. Он хочет, чтобы Ханю сделал четверной аксель чисто. Марк пожелал удачи Юдзуру.

«Хотел бы сам попробовать? Хочу. Но, думаю, в конце сезона, потому что это слишком травматично. Лучше немного потерпеть, и там, может быть, попробую«, – цитирует Ханю «РИА Новости Спорт».

Кондратюк понимает, что Юдзуру предстоит много работы над элементом. Пока японец далек от чистого исполнения четверного акселя.

Марк Кондратюк отобрался в сборную России на Олимпийский игры в Пекине. Юдзуру Ханю также выполнил критерии отбора и выступит на турнире. Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.