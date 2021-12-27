Олимпийская чемпионка Алина Загитова перепутала имя виновницы торжества Тамары Москвиной на юбилейном шоу в Санкт-Петербурге.

Загитова обратилась к Москвиной после своего проката с поздравлениями, но перепутала имя тренера.

«Татьяна…Николаевна, поздравляю вас, спасибо, что дарите нам такие пары, олимпийские медали и надежды. Мне безумно приятно находиться здесь«, – цитирует Загитову «Спорт-экспресс».

Алина исполнила на шоу два сольных номера. Она каталась под песню «Я» Манижи и показала «Эсмеральду». Во время шоу Загитова сделала два чистых тройных прыжка – флип и лутц.

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в 2019 году. До сих пор фигуристка официально не ушла из профессионального спорта.