Форвард хоккейного клуба СКА Иван Морозов перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Армейцы получили денежную компенсацию за нападающего.

В текущем регулярном чемпионате Морозов сыграл с 17 матчах. Хоккеист набрал 8 (4+4) очка при показателе полезности «+2». Всего Иван провел 121 матч в Континентальной хоккейной лиге. Форвард набрал 56 (24+32 балла) при показателе полезности «+68».

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 60 очков после 43 матчей. В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга сыграет в гостях с «Адмиралом». Матч состится в среду, 29 декабря.

«Сочи» занимает десятую строчку турнирной таблицы на Западе. Команда набрала 39 очков в 42 матчах.