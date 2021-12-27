Чемпионка мира, российская фигуристка Елизавета Туктамышева разместила неоднозначную «сториз» в своем Instagram.

Туктамышева сегодня, 28 декабря, приняла участие в шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной», посвященном 80-летию тренера.

«Покой нам только снится«, – написала Туктамышева перед началом проката.

«Неужели все закончилось?» – добавила фигуристка позднее.

Воспитанница Алексея Мишина не смогла выполнить критерии отбора на Олимпийские игры – 2022 в Пекине и предолимпийский чемпионат Европы. Фигуристка заняла седьмое место на чемпионате России. Для попадания в национальную команду нужно было занять место в топ-3 по итогам турнира.

Соревнования выиграла Камила Валиева. Второй стала Александра Трусова. Тройку призеров замкнула Анна Щербакова.