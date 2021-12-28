Сегодня, 28 декабря, в швейцарском Ленцерхайде стартует престижная лыжная многодневка «Тур де Ски». Откроют соревнования квалификации в мужском и женском спринте свободным стилем.

Старт квалификации мужского спринта намечен на 14:00 по московскому времени.

Россия на «Тур де Ски» выставила следующий состав: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.

«Тур де Ски» проходит регулярно с 2006 года. В сезоне-2020/21 общий зачёт у мужчин второй раз подряд выиграл Александр Большунов. Он же победил и в спринтерском зачёте. Вторым в генеральной классификации стал Морис Манифика из Франции, тройку замкнул ещё один представитель России Денис Спицов.

Стоит отметить, что «Тур де Ски» прошлого сезона проходил без лыжников Норвегии, которые пропустили соревнования из-за пандемии коронавируса.

Помимо Ленцерхайде, в этом сезоне многодневку примут немецкий Оберстдорф и итальянский Валь-ди-Фьемме.