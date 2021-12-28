Молодежная сборная России по хоккею одержала первую победу на групповом этапе МЧМ-2022 в Канаде.колич Спортсмены обыграли сверстников из Швейцарии.

Встреча завершилась в пользу российской команды со счетом 4:2.

Среди победителей голами отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. В воротах у сборной России был Егор Гуськов.

Соперники забили в два раза меньше. У швейцарцев точно попадали по воротам Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Российские хоккеисты оформили первую победу на турнире именно в этом матче. Накануне, 27 декабря, они уступили сборной Швеции со счетом – 3:6.

В следующем встрече российский коллектив сыграет со Словакией. Матч запланирован на 30 декабря, начало состоится в 00:30 по московскому времени.