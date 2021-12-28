Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин появился на первой тренировке с полным контактом накануне, 27 декабря. Это случилось впервые после перенесенной операции.

Также восстановился американский форвард Брайан Раст. Известно, что он может принять участие уже в ближайших матчах.

Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан рассказал о восстановлении игроков.

«Я думаю, мы можем ожидать возвращения Раста в ближайшее время, такая возможность есть. Для Джино пока что слишком рано. В любом случае, они оба вернулись к полноценным тренировкам», – приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, Малкин усугубил травму в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» в прошлом сезоне и не смог избежать операции в июне 2021 года.