Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин появился на первой тренировке с полным контактом накануне, 27 декабря. Это случилось впервые после перенесенной операции.
Также восстановился американский форвард Брайан Раст. Известно, что он может принять участие уже в ближайших матчах.
Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан рассказал о восстановлении игроков.
«Я думаю, мы можем ожидать возвращения Раста в ближайшее время, такая возможность есть. Для Джино пока что слишком рано. В любом случае, они оба вернулись к полноценным тренировкам», – приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, Малкин усугубил травму в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» в прошлом сезоне и не смог избежать операции в июне 2021 года.
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