Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо допустил, что его российский соперник по Кубку мира Александр Большунов сможет удачно выступить на «Тур де Ски», несмотря на проблемы в начале сезона.

Многодневка запланирована с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

В первых гонках Большунова беспокоили старые повреждения. Он восстанавливался после операций на десне.

«Несколько лет назад я испытывал проблемы в начале сезона. После этапа в Давосе я взял паузу, вернулся на «Тур де Ски» и был в хорошей форме. Так же может быть и с Большуновым», — приводит слова Клэбо TV2.

Мужской спринт на старте состоится сегодня, 28 декабря. Начало квалификаций запланировано на 13:30 по московскому времени.