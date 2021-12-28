Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал возможность чаще проводить чемпионат мира по футболу. По его словам, раз в два года – это не уникально.

Ранее польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказал похожее мнение.

Накануне, 27 декабря, оба игрока присутствовали на вручении премии Globe Soccer Awardsю. Француз был признан лучшим игроком года, а поляк получил приз имени Диего Марадоны лучшему бомбардиру года.

«Это нечто уникальное, что случается каждые четыре года. Если мы будем проводить его каждые два года, он превратится в обычный турнир», – цитирует Мбаппе ESPN.

Спортсмен добавил, что в календаре и так достаточно турниров. Ему приходится играть в 60 матчах за год.