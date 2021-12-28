Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил выступление клуба в первом матче после вынужденного перерыва, вызванного вспышкой коронавируса.

Выездная встреча 19-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» завершилась ничьей со счетом 1:1.

«Мне абсолютно не понравилось наше сегодняшнее выступление. Мы стараемся лучше контролировать игру, сегодня мы ее не контролировали, за исключением нескольких моментов», – приводит слова Рангника клубная пресс-служба.

Он отметил, что проблемы были связаны с энергичностью, физикой, с выигрышем подборов и переходами из обороны в атаку. Специалист заявил, что команда может играть лучше и набирать больше очков.

Далее «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бернли» на домашнем поле. Встреча запланирована на 30 декабря.