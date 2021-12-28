Модель Евгения Ноур, первая жена хоккеиста Ивана Телегина, отсудила у мужа часть доходов на алименты. Молодые люди жили вместе около трех лет. Брак распался, когда девушка была на последних месяцах беременности.

StarHit сообщает, что нападающий «Авангарда» видел ребенка, которого назвали Марк, только один раз, в возрасте двух недель. Потом хоккеист присылал деньги, а затем перестал. Ноур лишилась работы в разгар пандемии и подала на алименты.

«Требования истца удовлетворены частично, установлены выплаты в размере 1/6 из части заработка или иного дохода«, – заявили в пресс-службе Никулинского районного суда.

Евгения требовала от Ивана 25 процентов дохода, но суд принял во внимание, что Телегин платит четверть от заработка дочери Таисии, рожденной от брака с певицей Пелагеей. Развод с ней состоялся в декабре 2019 года.

Пелагея поддержала модель, несмотря на то, что теперь ей могут уменьшить процент алиментов до 16,5% или 1/6.

Ноур рассказала, что певица в этой ситуации хочет все сделать по закону, чтобы у модели была хоть какая-то стабильность.