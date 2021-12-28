Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю рассказал о своих сомнениях по поводу Олимпиады-2022. Он изначально не собирался выступать в Пекине.

По его мнению, на выбор повлияли близкие. Именно с их помощью он смог определиться.

«Честно говоря, я не думал об участии в этих Играх, но путь, по которому мне пришлось пройти, и поддержка стоящих за мной людей убедили меня выступать на Олимпиаде», – цитирует Ханю L’Équipe.

Напомним, в прошедший уик-энд финурист одержал победу на чемпионате Японии. Он пробовал исполнить четверной аксель в произвольной программе. Но итоговое вращение не было признано полным, и судьи понизили прыжок до тройного. Ранее он пытался сделать его на тренировке перед стартом турнира.