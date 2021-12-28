Комментатор Дмитрий Губерниев назвал победы пловца Евгения Рылова на Олимпийских играх самым значимым спортивным событием 2021 года.

«Самое значимое событие в спорте в 2021 году? Победа Рылова в двух видах программы – на дистанциях 100 и 200 метров на спине«, – заявил Губерниев в интервью «Спорт-экспрессу».

Комментатор добавил, что конкуренция в мировом плавании беспрецедентна. Губерниев обратил внимание на то, что в соревнованиях участвует большое количество спортсменов. К тому же, Рылов выиграл конкуренцию у сильнейших пловцов из США.

На второе место Дмитрий поставил пловца Климента Колесникова.

Третьим в рейтинге Губерниева стал лыжник Александр Большунов. Комментатор вспомнил заслуги спортсмена в прошлом сезоне.