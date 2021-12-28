На традиционной биатлонной «Рождественской гонке» в немецком Рупольдинге сегодня, 28 декабря, состоится командный масс-старт.

Начало соревнований назначено на 20:00 по московскому времени. Спортсмены будут сменять друг на дистанции, а затем пробегут еще и гонку преследования.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь с 19:50 по мск.



В прошлый раз победу по итогам двух вечерних стартов одержали российские спортсмены Евгения Буртасова и Матвей Елисеев. В этом году они принимают участие в гонке на правах триумфаторов.

Полный состав участников из 10 команд был опубликован ранее. От выступления отказалась сборная Белоруссии.

Напомним, второй год подряд гонка переносится из Гельзенкирхена в Рупольдинг из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.