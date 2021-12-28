Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский высказался о победе национальной команды над Швейцарией (4:2) в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира – 2022 в Канаде.

Каменский считает, что по этой игре можно оценивать команду. Сейчас, по мнению советника, сборная набирает обороты и продолжит это делать от игре к игре. Специалист отметил то, что начали забивать третье и четвертое звено.

«Что касается Мичкова, то я бы хотел, чтобы от него отстали. Пусть играет в хоккей! После чемпионата будем говорить. Много внимания – это не очень хорошо. Молодой парень, будет отвлекаться от работы«, – заявил Каменский «Спорт-экспрессу».

Сборная России занимает третье место в группе В с тремя очками. В следующем матче команда сыграет со Словакией 30 декабря.