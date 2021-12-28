Серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Сергей Шахрай оценил победное выступление 15-летней Камилы Валиевой на чемпионате России и отметил ее олимпийские перспективы.

Ученица Этери Тутберидзе стала первой с результатом в 283,48 балла.

Специалист уточнил, что фигуристка – его главное впечатление от чемпионата России. По его словам, Валиева может спокойно соревноваться с Нейтаном Ченом и Юдзуру Ханю.

«Уже можно сказать, что если не будет форс-мажора, то она выиграет в Пекине-2022. Даю 99,9%. Она человек гигантского таланта», – приводят слова Шахрая «Известия».

Напомним, в призовую тройку также вошли Александра Трусова и Анна Щербакова. Они все примут участие в январском чемпионате Европы.