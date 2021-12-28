Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов сообщил, что его проблемы со здоровьем отвлекали от мыслей о соперничестве с норвежцем Йоханнесом Клэбо в начале этого сезона.

Осенью 2021-го года россиянин восстанавливался после повреждений и операций. Он отметил, что сначала упал с велосипеда, потом лечил ахиллы и десны.

«Все это не давало мне думать о нем (о Йоханнесе Клэбо), потому что реально было не до этого. Главное – все-таки подготовиться более правильно», – приводит слова Большунова TV2.

Напомним, лыжник примет участие во всех гонках многодневки «Тур де Ски». Соревнования стартуют сегодня, 28 декабря, в швейцарском Ленцерхайде.