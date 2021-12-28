В швейцарском Ленцерхайде сегодня, 28 декабря, стартовала многодневка «Тур де Ски».

В 14:12 по московскому времени началась квалификация спринта свободным стилем у мужчин. Прямую трансляцию гонки ведет «Матч ТВ». Просмотр гонки доступен по ссылке.

Лидер общего зачета, норвежец Йоханнес Клэбо стартует 21-м. Под 23-м стартовым номером на дистанцию уйдет Александр Большунов. 25-м гонку начнет победитель спринтерской гонки первого этапа Кубка мира Александр Терентьев.

Под 29-м номером стартует Алексей Червоткин, 31-м – Иван Якимушкин. 33-м на дистанцию уйдет Артем Мальцев, 37-м – Глеб Ретивых.

Под 43-м номером стартует Илья Семиков, 46-м – Андрей Мельниченко, 53-м – Денис Спицов.

Для прохождения в финальную часть соревнований, лыжникам нужно попасть в топ-30 по итогам квалификации. Трансляция четвертьфиналов начнется в 16:00 по московскому времени.